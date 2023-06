Nordtirol: 2 tödliche Motorradunfälle an einem Tag

Der 50-jährige Wagenlenker, der auf der A12 unterwegs war, ließ sich in einem Baustellenbereich kurzzeitig ablenken, fuhr sein Firmenfahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 57-Jährige prallte gegen das Fahrzeug und wurde in weiterer Folge gegen Leitschiene und angrenzende Stützmauer geschleudert. Aufgrund der schweren Verletzungen starb der Motorradlenker noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Firmenfahrzeuges erlitt einen Schock und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.Bei dem Unfall in Innsbruck kam ein 68-Jähriger ums Leben. Der Mann war laut Polizei auf der Tiroler Straße (B 171) offenbar in Schlangenlinie mit rund 50 km/h gefahren, als er auf der Kranebitter Allee aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam, schräg über die dortige Böschung geriet und frontal gegen einen Baum prallte. Ein nachkommender Pkw-Lenker und dessen Beifahrerin begaben sich sofort zu ihm und leisteten Erste-Hilfe.Doch trotz Reanimationen, auch durch Rettungskräfte, starb der Motorradlenker noch an Ort und Stelle.