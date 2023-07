Nordtirol: 25-jähriger Motorradlenker stirbt nach Kollision mit Lkw

Der junge Mann war dem Lkw-Fahrer in der Früh am Weg von Fritzens nach Terfens entgegengekommen. Er war sehr schnell unterwegs, schilderte der 34-jährige Lkw-Lenker laut Polizei. Trotz Vollbremsung stießen die Fahrzeuge der beiden Lenker zusammen. Der Motorradlenker starb noch an der Unfallstelle.Der Lkw-Fahrer gab an, gebremst zu haben, sobald er das Motorrad bemerkte. Als der Motorradlenker den Lkw sah, sei dessen Heck gestiegen, habe sich nach links geneigt und sei auf den Asphalt gestürzt. Der Lkw-Fahrer stieß in weiterer Folge trotz Vollbremsung mit dem Motorradlenker samt Fahrzeug zusammen.Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und wählten den Notruf. Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät.