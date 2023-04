Nordtirol: 29-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker war auf der Kirchberger Straße unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Pkw der 29-Jährigen zusammenstieß.Beide wurden in ihren Autos eingeklemmt, der 22-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.