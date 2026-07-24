Die Frau war zunächst mit dem Mountainbike unterwegs gewesen und stieg dann zu Fuß Richtung Montscheinspitze auf. Eine Wandergruppe fand die Frau schließlich abends leblos in einer Rinne. Der alarmierte Notarzt stellte nur noch den Tod der Frau fest, sie wurde mit dem Hubschrauber geborgen.<BR \/><BR \/>Zuvor war bereits am späten Vormittag der Kontakt zu Angehörigen abgerissen, berichtete die Polizei. Als diese bis zum Abend nichts mehr von der 37-Jährigen hörten, meldeten sie die Frau als abgängig. Nahezu zeitgleich wurde sie von der vierköpfigen Wandergruppe entdeckt.<BR \/><BR \/>Die Deutsche war mit dem Mountainbike am Donnerstag in der Früh zur Plumsjochhütte gefahren. Dann stieg sie zu Fuß weiter auf.<BR \/><BR \/>Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet, hieß es von der Exekutive. Diese bat zudem die vier Wanderer sowie weitere mögliche Augenzeugen, sich zu melden.