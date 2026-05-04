Der Mann hatte versucht, einen Kanister umzufüllen und war dabei gestolpert. Ein Teil der darin enthaltenen Flüssigkeit traf ihn dann im Gesicht.<BR \/><BR \/> Der Landwirt wurde an Ort und Stelle durch Notarzt und Rettung erstversorgt und schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.<BR \/><BR \/>Zuvor hatte der 43-Jährige noch selbst Angehörige verständigen können, berichtete die Polizei. Diese alarmierten schließlich die Einsatzkräfte. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr.