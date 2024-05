Nordtirol: 86-Jähriger nach Absturz mit Golfcart in Klinik gestorben

Sein 54-jähriger Sohn hatte das Fahrzeug auf einer Forststraße gelenkt und vor einem geschlossenen Schranken angehalten. Als er ausgestiegen war um den Schranken zu öffnen, setzte sich das Golfcart in Bewegung und stürzte über einen Wald ab. Der 86-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert.



Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Verunfallte in die Innsbrucker Klinik gebracht. Dort erlag er nun seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei am Montag.

apa