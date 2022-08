Nordtirol: Abgängiger 82-Jähriger tot in steilem Gelände aufgefunden

Ein seit dem 9. Juni im Innsbrucker Stadtteil Hötting abgängiger 82-Jähriger ist bereits am 18. Juli tot in steilem Gelände im Ortsteil Matreiwald in der Gemeinde Mühlbachl (Bezirk Innsbruck Land) aufgefunden worden.