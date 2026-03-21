<BR \/><h3>\r\n„Wiederholte Nachweise“ <\/h3>\r\n„Wiederholte Nachweise in unmittelbarer Nähe zu bewohntem Gebiet haben deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht. Mein Dank gilt der örtlichen Jägerschaft für ihr schnelles Handeln“, betonte der zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Mit dem Abschuss des Tieres wurde die Abschussverordnung wieder aufgehoben.<BR \/><BR \/>Weitere Sichtungen und Beobachtungen können über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular gemeldet werden. Bereits im Februar wurde ein Wolf im Bezirk Landeck – in Kappl im Paznauntal – erlegt.