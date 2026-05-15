Der Mann war laut eigenen Angaben wegen der Bedienung des Radios über die Fahrbahnmitte hinausgeraten. Daraufhin touchierte er die Fußgänger. Der 35-Jährige schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Pkw auf, die 31-Jährige wurde vom linken Rückspiegel getroffen.<BR \/><BR \/>Während die Frau und der Lenker des Wagens unverletzt blieben, trug der 35-jährige Deutsche Verletzungen davon. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zams eingeliefert. <BR \/><BR \/>Ein Alkotest beim Autofahrer verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Unfall hatte sich auf einer Gemeindestraße ereignet.