Die Einsatzkräfte konnten den Fahrer am Unfallort zuerst nicht finden. Er wurde schließlich verletzt bei einem Firmenareal in der Nähe entdeckt. Der Zugverkehr war stundenlang gesperrt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222395_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Weil nicht klar war, ob sich noch weitere Personen im Auto befunden hatten, wurde unter anderem mit einer Drohne eine Suche gestartet. Nach rund drei Stunden wurde diese gegen Mitternacht eingestellt, berichtete die Polizei. <BR \/><BR \/>Bis dahin konnten auch keine Züge auf der Strecke fahren. Am Unfallwagen entstand Totalschaden, er wurde von den ÖBB vom Gleis entfernt.