Gegen 11 Uhr war der 43-jährige Österreicher am Mittwoch mit Arbeiten in der Bergstation eines Sechser-Sessellifts in der Skiwelt Wilder Kaiser beschäftigt. <h3>\r\nVersuch, Öl bei laufendem Betrieb zu entfernen <\/h3>\r\nEr und ein weiterer Mitarbeiter tauschten die Antriebswelle eines Elektromotors der Drehscheibe aus. Nach Abschluss der Arbeiten wurde der Keilriemen gereinigt. <BR \/><BR \/>Nachdem der Probebetrieb des Sessellifts gestartet wurde, entdeckte der 43-Jährige Öl und Schmierstoffreste am Keilriemen und wollte diese bei laufendem Betrieb mit einem Tuch entfernen. <h3>\r\nFinger zwischen Keilriemen und Riemenscheibe <\/h3>Dabei geriet er mit der rechten Hand zwischen Keilriemen und Riemenscheibe und trennte sich das erste Glied des rechten Zeigefingers ab. Die Mitarbeiter leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Der Verletzte wurde zur Behandlung mit dem Notarzthubschrauber „Martin 7“ in die Klinik Innsbruck geflogen.