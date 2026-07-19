Der 19-jährige Lenker war in einer Kurve vom Schotterweg abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, die Insassen wurden dabei aus dem Wagen geschleudert und teils schwer verletzt, berichtete die Polizei. Die Unfallursache war unklar.<BR \/><BR \/>Am Beifahrersitz war der 40-jährige Autobesitzer gesessen, am Rücksitz ein 27-Jähriger. Letzterer wurde nur leicht verletzt und setzte die Rettungskette in Gang. Der Lenker und der Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams gebracht.