Nordtirol: Autofahrer bei Kollision mit Lkw tödlich verletzt

Der Mann bog laut Polizei auf die Straße ein, als gerade ein 23-Jähriger mit seinem Lkw in Richtung Kitzbühel fuhr. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung und Auslenken nach links konnte der Lkw-Fahrer die Kollision nicht mehr verhindern.Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto im Bereich der Fahrertür. 2 Zeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Sie bargen den 86-Jährigen aus dem Fahrzeug und führten ebenso wie ein herbeigeeilter Notarzt Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, der Mann starb letztlich aber noch an Ort und Stelle.Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Im Einsatz standen unter anderem 6 Polizeistreifen und 20 Rettungsleute.