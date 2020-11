Nordtirol: Bargeld im fünfstelligen Bereich von Mann in Zuggestohlen

Wie die Polizei berichtete, hatte der 57-Jährige das Geld, das von einer Sparbuchauflösung stammte, in einem zusammengefalteten Papiersack in seiner Jacke aufbewahrt, die auf einem Haken an der Fensterseite aufgehängt war.Erst als der Mann in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) ausstieg, bemerkte er das Fehlen des Geldes. Der 57-Jährige gab bei der Polizei an, dass er während der Zugfahrt immer wieder eingenickt und deshalb nicht immer aufmerksam war. Die Ermittlungen zur Ausforschung des Täters waren vorerst noch im Gange.

apa