Nordtirol: Bauer von Heuballen überrollt – Schwer verletzt

Er verließ den Traktor und lief dem Ballen hinterher

Tochter und ein Bekannter leisteten Hilfe

Es war gegen 21:20 Uhr. Ein 45-jähriger österreichischer Staatsangehöriger war mit Feldarbeiten im Gemeindegebiet von Ebbs beschäftigt.Als er mit seinem Traktor und einer Siloballenmaschine einen Ballen auf dem Boden absetzte, bemerkte er, dass einer der Ballen auf dem leicht abschüssigen Feld ins Rollen geraten war.Der Mann verließ den Traktor und lief dem rollenden Ballen rund 60 Meter hinterher. In weiterer Folge kam der Arbeiter zu Sturz und wurde vom Ballen überrollt.Die Tochter und ein Bekannter des Verunfallten, die bei der Heuernte behilflich waren und den Unfall beobachten konnten, begaben sich sofort zur Unfallstelle, leisteten erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.Kurze Zeit später wurde er von den eintreffenden „First Responder“, Rettung und Notarzt versorgt. Die Feuerwehr Buchberg war ebenfalls mit 2 Fahrzeugen und 20 Mann zur Unterstützung vor Ort.Der Mann erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus nach Kufstein verbracht.