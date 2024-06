Nordtirol: Betrunkener Autofahrer wollte von Unfallort flüchten

Kurz nach 21 Uhr am Samstagabend hat ein mit über 2 Promille alkoholisierter Autofahrer in Roppen (Bez. Imst) einen Unfall verursacht und wollte zu Fuß von der Unfallstelle entkommen. Der 22-jährige Mann wurde aber von einem Zeugen durch Zureden davon abgehalten, informierte die Polizei . Der Mann blieb unverletzt, ihm wurde der Führerschein noch an der Unfallstelle abgenommen.Der 22-Jährige war auf der Tiroler Straße (B171) unterwegs, als er wegen Aquaplanings ins Schleudern geriet. Sein Wagen überfuhr in weiterer Folge 2 Verteilerkästen und prallte gegen ein Hinweisschild, das sich unter dem Pkw verkeilte.