Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Spital eingeliefert. Die sechs Fahrgäste des Busses blieben unverletzt.<h3>\r\nMann trug schwarze Lederjacke und Kapuze<\/h3>Eine nach dem Überfall eingeleitete Alarmfahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei bat nun die Bevölkerung um etwaige Hinweise zum Täter. <BR \/><BR \/>Der Mann war bei der Bushaltestelle auf Höhe Lumma 7 in den Bus eingestiegen und flüchtete in Richtung Krehbachgasse. Er wurde als circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Kapuze.