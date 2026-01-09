Pkw konnten über die Brennerstraße (B 182) ausweichen, der Schwerverkehr musste die Dauer der Sperre abwarten. In Fahrtrichtung Norden bzw. Innsbruck wurden indes keine nennenswerten Probleme gemeldet.<BR \/><BR \/>Der zum Teil starke Schneefall in den frühen Morgenstunden führte am Freitag in Oberösterreich zu einem „erhöhten Einsatzaufkommen“ bei den Feuerwehren, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando. Lkw und Pkw rutschten von Straßen ab und mussten geborgen werden. Bei zwei Unfällen seien Personen verletzt worden, so eine erste Übersicht am frühen Vormittag.