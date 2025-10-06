<BR \/>Ein 47-jähriger Ungar war auf der zweiten Spur der Mieminger Straße unterwegs gewesen, um an anderen Fahrzeugen vorbeizufahren. Am Ende einer Geraden geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. <BR \/><BR \/>Er prallte gegen den Pkw eines 49-jährigen Rumänen und in Folge gegen jenen einer 33-jährigen Deutschen. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Bei diesen handelte es sich um den 49-jährigen Rumänen, dessen gleichaltrige Beifahrerin, sowie die 33-jährige Deutsche. Sie wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Zams gebracht. <h3>\r\nPkw drehte sich um eigene Achse <\/h3>\r\nDer Pkw des Ungarn – der offenbar nicht verletzt wurde – hatte sich nach dem ersten Aufprall um die eigene Achse gedreht und war mit dem Pkw der Deutschen kollidiert, die hinter ihm gefahren war. <BR \/><BR \/>An diesem Pkw war auch ein leerer Bootsanhänger befestigt gewesen. Die Bundesstraße musste für Aufräumarbeiten rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Unfall hatte sich gegen 20.50 Uhr ereignet.