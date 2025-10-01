Die Österreicherin war auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen. Ein 30-jähriger Österreicher kam ihr mit dem Kleintransporter entgegen und wollte in einen Gewerbebetrieb einbiegen. <BR \/><BR \/>Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Jugendliche wurde vom Moped katapultiert und nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Unfall hatte sich gegen 19 Uhr ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Mädchen war nach der Kollision wenige Meter neben der Unfallstelle zum Liegen gekommen. Der 30-Jährige und weitere herbeieilende Passanten leisteten der Verletzten vor Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.