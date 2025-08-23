<BR \/>Er war gegen 15.40 Uhr gemeinsam mit sechs Kollegen auf Dienstreise auf der Lechtalstraße unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher der APA. <BR \/><BR \/>Der Mann geriet in einer Linkskurve ins Schleudern. Auch ein weiteres Mitglied (46) der Gruppe stürzte und wurde schwer verletzt.<BR \/>Der 46-Jährige hatte zuvor stark abbremsen müssen. <BR \/><BR \/>Er wurde mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus Reutte geflogen. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Das Motorrad des 46-Jährigen war indes in den Lech gestürzt, jenes des 52-Jährigen davor liegen geblieben. <BR \/><BR \/>Beide Maschinen und der Pkw wurden stark beschädigt. Im Einsatz standen die Rettung, ein Kriseninterventionsteam, zwei Rettungshubschrauber, die lokalen Feuerwehren sowie Wasserrettung und Polizei.