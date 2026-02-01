Beamte hatten das Fahrzeug im Bereich des Bahnhofs Reutte anhalten wollen, worauf der Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtete, mehrere gefährliche Überholmanöver durchführte und Fußgänger sowie andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Letztlich gab er auf und blieb in Breitenwang stehen.<BR \/><BR \/>Ein durchgeführter Drogenschnelltest lieferte ein positives Ergebnis, berichteten die Behörden am Sonntag. Der 35-Jährige werde der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie der Bezirkshauptmannschaft Reutte wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.<BR \/><BR \/>Den Polizisten am Bahnhof war bekannt, dass dem Österreicher der Führerschein entzogen worden war. Deshalb wurden sie auf ihn bzw. seinen Wagen aufmerksam und wollten einschreiten.