Nach einer Taxifahrt von Innsbruck nach Landeck Freitagfrüh, ohne zu bezahlen, sorgte der Jugendliche für Randale im Lokal seines Unterkunftgebers. Er zündete Papier an, bedrohte einen Gast und verletzte einen Polizisten bei der Festnahme.<BR \/><BR \/>Der 17-Jährige wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Zuvor hatte der Österreicher einem Beamten einen Schlag versetzen wollen, berichtete die Exekutive am Dienstag. Das angezündete Papier erlosch indes von selbst.<h3>\r\nStahl Treibstoff an Tankstellen<\/h3>Zwei Tage zuvor war der Jugendliche bereits einmal festgenommen, dann aber auf freiem Fuß angezeigt worden. Er hatte am späten Mittwochabend in Landeck – ohne in Besitz eines Führerscheins zu sein – den Autoschlüssel seines Unterkunftgebers entwendet und war einfach losgefahren. <BR \/><BR \/>An Tankstellen in Prutz (Bezirk Landeck) und Innsbruck stahl er Treibstoff. Dann fuhr er auf die Brennerautobahn (A13), verursachte bei der Ausfahrt Patsch (Innsbruck-Land) einen Unfall mit Sachschaden und flüchtete. Als ein Polizist den 17-Jährigen aufhalten wollte, fuhr er direkt auf ihn zu.<h3>\r\nZwei Polizisten verletzt<\/h3>Der Beamte rettete sich durch einen Sprung zur Seite. Das Auto krachte gegen einen Gartenzaun und anschließend rückwärts gegen einen Baustellenzaun. Der 17-Jährige wollte aber immer noch nicht aussteigen und setzte erneut zur Flucht an. <BR \/><BR \/>Ein Reifenschaden setzte der Verfolgung jedoch ein Ende, das Auto geriet mehrmals ins Schleudern. Eine Polizeistreife nahm den Drogenlenker schließlich im Gemeindegebiet von Fulpmes im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) fest. Bei der folgenschweren Autofahrt bzw. Verfolgungsjagd wurden zwei Beamte und auch der Lenker selbst verletzt.