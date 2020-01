Nordtirol: Feuerwehr befreit Deutschen aus Handschellen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mussten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag im Zillertal in Nordtirol ausrücken. Auf einer Ferienhütte in Rohrberg hatte sich ein Deutscher mit Handschellen gefesselt oder war von Bekannten gefesselt worden, berichtete der ORF Tirol am Sonntag.