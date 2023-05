Nordtirol: Kind an Bord – Auto macht sich selbstständig

Der Wagen rollte daraufhin 50 Meter über eine leicht abfallende Wiese, stürzte über eine Böschung auf die Straße und prallte letztlich auf der gegenüberliegenden Seite gegen eine Hausmauer. Die 34-Jährige hatte noch vergeblich versucht, den Schalthebel in Parkstellung zu bringen.Sie wurde dabei über die Wiese mitgeschleift und verletzt. Das Kind blieb unverletzt, wurde jedoch vorsichtshalber zur Kontrolle in die Innsbrucker Klinik gebracht.Die Einheimische wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ebenfalls in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei. Die Frau war gerade beim Ausladen ihrer Einkäufe gewesen, als sich das Auto plötzlich von selbst in Bewegung setzte.