Laut Polizei war ein 40-Jähriger in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) dabei, das Gras hinter einem Haus zu mähen. Dabei dürfte sein Sohn in Richtung Rasenmäher gelaufen und ausgerutscht sein, wobei er mit dem rechten Fuß unter das Gehäuse geriet, teilte die Polizei mit.<BR \/><BR \/>Das Kleinkind wurde mit schweren Verletzungen am Fuß durch einen Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Im Einsatz waren neben dem Helikopter der Rettungsdienst samt Notarzt und First Responder sowie die Polizei Jenbach. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.