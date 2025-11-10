Die Küche eines Einfamilienhauses im Tiroler Schlitters (Bezirk Schwaz) ist Sonntagnachmittag in Flammen gestanden und von einem größeren Aufgebot der Feuerwehr gelöscht worden. <h3>\r\nVerletzt wurde niemand<\/h3>Eine Passantin hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Zu diesem Zeitpunkt war niemand im Haus anwesend. <BR \/><BR \/>Rund 50 Einsatzkräfte löschten den Brand mit dem Einsatz von schwerem Atemschutz, hieß es seitens der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war unklar.