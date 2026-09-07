Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, eine Obduktion wurde angeordnet. Der Mann hatte am Freitag eine Autopanne auf der Zillertaler Höhenstraße gehabt, weswegen der Wagen abgeschleppt wurde.<BR \/><BR \/>Wann und warum sich der 79-Jährige in den abgeschleppten Pkw begab, war wie die genaue Todesursache vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, bestätigte man entsprechende Medienberichte. Der herbeigerufene Notarzt konnte Sonntagabend jedenfalls nur noch den Tod des Ungarn feststellen.