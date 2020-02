Nordtirol: Mann (53) stirbt nach Ski-Zusammenprall mit Bub (14)

Ein 53-jähriger Deutscher ist am Freitagnachmittag bei einem Skiunfall in Kössen bei Kitzbühel in Nordtirol tödlich verunglückt. Laut Polizei stieß der Mann mit einem 14-jährigen Österreicher zusammen. Beide kamen zu Sturz. Der Deutsche erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er musste von einem Notarztteam reanimiert werden, starb jedoch noch an der Unfallstelle.