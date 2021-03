Nordtirol: Mann fährt ohne Führerschein und mit Blaulicht durch die Gegend

Wer ein Blaulicht hat, braucht den Führerschein nicht. So oder so ähnlich muss wohl der 21-Jährige gedacht haben, der am Dienstag ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber mit einem Signallicht am Dach durch Navis in Nordtirol (Bezirk Innsbruck Land) fuhr. Als die Polizei den jungen Pkw-Lenker schließlich anhalten wollte, missachtete dieser die Anhalteversuche und ergriff die Flucht.