Nordtirol: Mann stürzt mit Auto in Bachbett und flüchtet

Der leicht verletzte Österreicher weigerte sich zunächst, mit der Bergrettung ins Tal zu fahren, stimmte dann aber zu. Er wurde in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert, teilte die Polizei mit.Die Bergung des schwer beschädigten Wagens war wegen starker Regenfälle nicht möglich und soll am Samstag durchgeführt werden. Im Einsatz standen die Bergrettung sowie die Wasserrettung Kitzbühel, die Feuerwehr Aurach und die Exekutive.Unterdessen kam es Freitagabend auch in Götzens im Bezirk Innsbruck-Land zu einem Sturz in einen Bach. Ein 23-jähriger Einheimischer hatte sein Motorrad über eine Fußgängerbrücke geschoben, die über den Geroldsbach führte. Der junge Mann rutschte auf der nassen Brücke aus und stürzte in die Tiefe. Das Motorrad kippte zudem um und fiel auf ihn. Zeugen bargen den Verletzten und setzten einen Notruf ab. Der 23-Jährige wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Das Motorrad wurde schwer beschädigt.