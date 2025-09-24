Der Festnahme war eine große Suchaktion samt Polizeihubschrauber, Drohne und Hunden vorausgegangen. Die mutmaßlichen Diebe hatten zuvor versucht, mit einem Draht Geld aus dem Opferstock zu fischen.<BR \/><BR \/> Dabei wurden sie gestört. Ihre Flucht endete beim Bahnhof Westendorf. Zwei der drei Rumänen waren geständig. Nach der Flucht der beiden mutmaßlichen Diebe – der dritte soll als Fluchtfahrzeuglenker agiert haben – war vorerst ergebnislos in einem Waldstück oberhalb der Pfarrkirche nach den Männern gesucht worden.<BR \/><BR \/> Ein Hinweis ergab schließlich, dass die Flüchtigen in einen Richtung Westendorf fahrenden Zug gestiegen seien und diesen dort verlassen hätten. Dort wurden die beiden 33-jährigen mutmaßlichen Haupttäter sowie der 21-jährige Fluchtfahrzeuglenker festgenommen.