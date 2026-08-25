Drei weitere Verdächtige wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Bande bestand aus neun jungen Männern zwischen 21 und 29 Jahren - großteils Österreicher. Teil der Gruppe waren auch ein Deutscher, ein Bosnier sowie ein rumänischer Staatsbürger. Es bestehe der Verdacht, dass die Bande im Raum Kufstein seit 2025 insgesamt knapp zwei Kilo Kokain und rund 39 Kilogramm Cannabiskraut in Umlauf gebracht habe.<BR \/><BR \/>Im Zuge von Hausdurchsuchungen bei den im April ausgeforschten Männern konnte die Kufsteiner Kriminaldienstgruppe rund 500 Gramm Kokain, rund 420 Gramm Cannabiskraut sowie rund 180 Gramm Cannabisharz finden. Ebenfalls wurden (Schuss-)Waffen, elektronische Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt. <BR \/><BR \/>Weitere Hausdurchsuchungen bei den Unterhändlern ließ die Polizei dann auf 70 Gramm Kokain, kleine Mengen Cannabiskraut und weiteres elektronisches Beweismaterial stoßen. Laut Moser könnte den Verdächtigten „eine Strafdrohung bis zu 15 Jahren Haft“ ins Haus stehen.