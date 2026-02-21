Nach rund 30-minütiger Suche konnte der Verschüttete geborgen werden. Der in Lebensgefahr schwebende Mann wurde ins Spital nach Innsbruck geflogen, gab die Polizei auf APA-Nachfrage bekannt. Auch in Kolsassberg (Bezirk Innsbruck-Land) kam es am Samstagvormittag zu einem Lawinenabgang, wie die Polizei einen Online-Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ auf APA-Nachfrage bestätigte. Ein Sucheinsatz wurde gestartet, wie sich später herausstellte, wurden keine Menschen verschüttet.<BR \/><BR \/>Wegen der anhaltend großen Lawinengefahr löste das Land Tirol am Samstagvormittag landesweit den AT-Alert aus. Alle eingeloggten Mobiltelefone wurden damit auf die Schneebrett-Gefahr im Freien aufmerksam gemacht, wie das Land Tirol in einer Presseaussendung am Samstag bekannt gab.