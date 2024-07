Nordtirol: Polizei beschlagnahmt Motorrad von Raser

Einem 40-Jährigen ist Samstagnachmittag in Tösens (Bezirk Landeck) in Nordtirol sein Motorrad beschlagnahmt worden, weil er statt der erlaubten 80 km/h mit 158 km/h unterwegs gewesen war. Auch sein Führerschein wurde ihm abgenommen, berichtete die Polizei.Es handelte sich indes um den zweiten Fall an diesem Wochenende in Tirol . Samstagvormittag war ein deutscher Biker in Osttirol mit 180 km/h bei erlaubten 100 km/h erwischt worden.