Nordtirol: Problemwolf zum Abschuss freigegeben

Die Abschussgenehmigung gilt für 60 Tage und in 10 Jagdteilgebieten in den Oberländer Gemeinden St. Sigmund, Oetz, Haiming, Silz, Stams und Rietz. „Wir haben höchsten Handlungsbedarf, um weitere ernste Schäden abzuwenden“, erklärte Geisler. Der Problemwolf halte sich seit etwa 4 Monaten in Nordtirol auf und werde für 53 gerissene und 2 verletzte Schafe verantwortlich gemacht. Der Bescheid wird laut Land Tirol nun den Jagdausübungsberechtigten und Jagdschutzorganen in den betreffenden Jagdgebieten zugestellt. Gegen den Bescheid kann innerhalb von 4 Wochen Beschwerde erhoben werden. Die aufschiebende Wirkung einer allfälligen Beschwerde sei allerdings aberkannt worden.Das Thema Wolf sorgt seit langem für heftige Debatten im Bundesland Tirol. Der Verabschiedung der Gefährdungsverordnung durch die Landesregierung waren Kontroversen zwischen den Koalitionären vorausgegangen. Die Grünen sollen vor ihrer Unterschrift noch ergänzende Klarstellungen und Informationen gefordert haben, die ÖVP pochte dagegen auf eine grüne Zustimmung. Auch im ÖVP-Bauernbund rumorte es zuletzt des Wolfes wegen. Von beständigem Druck von Funktionären auf die Spitze, an der Geisler steht, war die Rede. Viele in der Bauernschaft kritisierten die mangelnde rechtliche Möglichkeit, Problemwölfe abzuschießen.Um eine leichtere Entnahme solcher Tiere zu ermöglichen, hatte der Landtag im Juli eine Änderung des Almschutz- und Jagdgesetzes beschlossen. Konkret wurde das 5-köpfige Fachkuratorium „Wolf-Bär-Luchs“ eingerichtet, das über den Umgang mit auffälligen Tieren entscheiden soll. Die vom Kuratorium ausgearbeitete Empfehlung dient als bindende Grundlage für rechtliche Maßnahmen der Landesregierung per Verordnung und Bescheid. Außerdem wurde beschlossen, das Almgebiet auf seine Tauglichkeit hinsichtlich Herdenschutz zu beurteilen. Es soll kategorisiert und bestimmt werden, wo Herdenschutz möglich ist, wo nur bedingt und wo nicht.

apa/stol