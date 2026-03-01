Die Wintersportler stiegen trotz klar erkennbarer Gefahrenhinweise wie schon abgegangener Schneebretter in den Hang ein, brachen ihre Tour dann aber aufgrund des Risikos ab. Wegen der Setzgeräusche der Schneedecke, die sie wahrgenommen hatten, kam für die Tourengeher auch eine Abfahrt nicht mehr infrage, informierte die Polizei.<BR \/><BR \/>Gegen 14.30 Uhr setzte die Gruppe den Notruf im Bereich der Skitourenroute in Richtung Bremer Hütte (2.413 Meter) ab. Die sechs Personen wurden von einem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen, verletzt wurde niemand.