Gegen 11 Uhr überquerte eine 34-jährige Österreicherin im Ortsgebiet von Kirchbichl einen Schutzweg von Süden in Richtung Norden. Ein in Richtung Westen fahrender Pkw mit einem 72-jährigen Einheimischen an Bord hielt daraufhin vor dem Schutzweg an. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203372_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ebenfalls hielt ein in Richtung Kufstein fahrender Pkw, gelenkt von einem 82-jährigen Österreicher, vor dem Schutzweg an und auch der nachfolgende Pkw, gelenkt von einem 80-jährigen Österreicher, verlangsamte seine Geschwindigkeit entsprechend. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203375_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zur selben Zeit fuhr ein 47-jähriger Landwirt seinen Traktor samt Anhänger hinter dem Pkw des 72-jährigen. Aus unbekannter Ursache bemerkte er den vor ihm stehenden Pkw zu spät. <BR \/><BR \/>Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste er sein Fahrzeuggespann stark ab und lenkte es gleichzeitig auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er den Pkw des 82-Jährigen, die dortige Baumreihe sowie eine Straßenlaterne. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203378_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw des 82-jährigen nach hinten geschleudert und prallte gegen den Wagen des 80-Jährigen. Der 47-Jährige konnte sein Traktorgespann wieder auf die richtige Fahrspur zurücklenken, wo er schlussendlich zum Stillstand kam.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203381_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei diesem Unfall erlitt der 82-jährige Pkw-Lenker leichte Verletzungen und seine 76-jährige Beifahrerin Verletzungen unbestimmten Grades, heißt es in einer Aussendung der Polizei. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203384_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Verletzten wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Alle anderen in den Unfall verwickelten Personen blieben unverletzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203387_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Pkw des 82-Jährigen entstand Totalschaden, an dem Traktorgespann und am Pkw des 80-Jährigen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.<BR \/><BR \/>Die Tiroler Straße musste während der Erhebungen zu Unfallhergang und -ursache kmplett gesperrt werden. Dank einer örtlichen Umleitung kam es nicht zu Verkehrsbehinderungen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203390_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben zwei Polizeistreifen stand ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Kirchbichl im Einsatz.