Nordtirol: Traktorfahrer stürzt ab – Schwer verletzt

Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 82-Jährige hatte gegen 15 Uhr einen Hof in Gnadenwald verlassen.Nachdem der Mann um 19.30 Uhr zur Melkzeit nicht wieder zurückgekehrt war, meldete ihn ein am selben Bauernhof beschäftigter Bekannter als vermisst, hieß es.An der Suchaktion waren unter anderem die Feuerwehren Gnadenwald, Terfens und Wattens, die Bergrettung Schwaz, die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit Drohne sowie 2 Polizeistreifen und eine Polizeidiensthundestreife beteiligt.