Zuvor waren im Zeitraum von 1. September bis 17. November drei E-Scooter-Diebstähle angezeigt worden, insgesamt wurden sechs gestohlen, berichtete die Polizei. Deshalb beobachtete eine Streife den Bahnhofsbereich, wo sie den Österreicher in flagranti erwischte.<BR \/><BR \/>Der Bub war geständig, zumindest fünf E-Scooter gestohlen zu haben. Zwei davon konnten im Bahnhofsbereich sichergestellt werden, während sie der Zwölfjährige zu entwenden versuchte. Außerdem wurden an der Wohnadresse seines gleichaltrigen deutschen Freundes drei E-Scooter gefunden, die Diebstählen am Bahnhof Fritzens\/Wattens zugeordnet werden konnten.