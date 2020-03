Nordtiroler (27) betrügt 190 Mal dieselbe Bekleidungsfirma

Der 27-Jährige verwendete dafür verschiedene Personendaten. Er leitete die Bestellungen auf unterschiedliche Abholstationen eines Zustellunternehmens um und nahm die Waren unter Vorlage einer gefälschten Ausweiskopie an. Die Polizei erwischte den Mann in Hall in Tirol bei der Abholung einer weiteren Bestellung in flagranti.Der Fall wurde bereits im Dezember des Vorjahres bekannt, doch stellte sich jetzt erst das tatsächliche Ausmaß des Betruges dar. Die Polizei war vorerst nur von 40 Bestellungen ausgegangen.

apa