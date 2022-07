Nordtiroler Grünen-Politikerin wird Opfer einer Hai-Attacke

Wie sich nun herausstellt, handelt es sich dabei um die ehemalige Nordtiroler Grünen-Politikerin Elisabeth S. aus Kramsach.Sie wolle nur noch einmal kurz ins Wasser gehen, soll sie laut „Bild“-Zeitung noch zu ihrem Mann, einem Ägypter, gesagt haben. Danach geschah das Unglück. An einem Ufer im ägyptischen Badeort Hurghada wurde die ehemalige Grünen-Politikerin von einem Hai angegriffen.Die Frau schrie, das Wasser färbte sich blutrot. Die Touristen, die diese Szene beobachtet hatten, versuchten, der Nordtirolerin ein Seil zuzuwerfen. Vergebens.Elisabeth S. schaffte es noch ans Ufer zu schwimmen. Der Hai hatte ihr aber ein Bein und einen Arm abgerissen.Auf dem Weg ins Krankenhaus starb die 68-Jährige jedoch laut Medienberichten – vermutlich an einem Herzinfarkt, heißt es weiter.Nur 2 Tage später, am Sonntag, soll 600 Meter entfernt, eine Rumänin von einem Hai angegriffen und getötet worden sein.