Nordwesten Italiens erneut von starken Unwettern geplagt

⚠️ Ecco il video in cui si vedono alcune persone messe in salvo a Genova nel sottopasso di Brin che si è allagato nella notte. Transitavano lì con le auto e sono dovuti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco. Non uscite di casa in queste ore di allerta rossa! Fatelo solo se necessario! Non mettete a rischio la vostra sicurezza e quella dei soccorritori, che ringrazio di cuore per i loro preziosi interventi. Hanno lavorato senza fermarsi mai per tutta la notte! Massima prudenza!