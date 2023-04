Norwegen: Lawine überrollt 5 Italiener – ein Toter

Im Norden Norwegens gingen am Freitag mehrere Lawinen ab. - Foto: © ANSA / GOOGLE MAPS

3 weitere Tote nach Lawinenabgängen

Während einer Exkursion auf dem 1300 Meter hohen Berg Kavringtinden in der Gemeinde Lyngen hat eine Lawine 5 Wanderer aus Vicenza überwältigt.Einer von ihnen überlebte das Unglück nicht, 3 weitere wurden verletzt, einer davon schwer. Er befindet sich zurzeit in kritischem Zustand, wie Bürgermeister Dan Håvard Johnsen zunächst dem Sender TV2 und der Zeitung „Verdens Gang“ bestätigte. Weitere 2 Beteiligte blieben unversehrt.Der 36-jährige Alpinist Matteo Cazzola verlor bei dem Unglück hingegen sein Leben, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet.Die 5 Betroffenen waren Teil einer Gruppe aus 8 Personen, allesamt aus Vicenza, die sich zusammen in Norwegen befanden. 3 von ihnen hatten jedoch nicht an der Exkursion teilgenommen und blieben daher verschont.Nach einer anderen Lawine auf der Insel Reinøya wurden Berichten zufolge 2 weitere Tote gefunden worden seien. Die Polizei, die mindestens eine weitere Lawine in der Region meldete, bezeichnete die Vorfälle als schwerwiegend.Ein weiteres Lawinenopfer gab es in der Ortschaft Storslett in der Gemeinde Nordreisa zu beklagen.Zuvor war aufgrund von ungünstigen Wetterverhältnissen vor davor gewarnt worden, sich in den Bergen aufzuhalten.