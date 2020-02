Norwegen will Islamisten an Italien ausliefern

Nach Prüfung des im Sommer eingereichten Auslieferungsantrags der Italiener sei man zur selben Einschätzung wie das norwegische Justizwesen gekommen. Die Bedingungen für eine Auslieferung von Mulla Krekar seien gegeben, erklärte das norwegische Justizministerium am Mittwoch.Beim König könne jedoch innerhalb von drei Wochen Berufung gegen den Entschluss eingelegt werden. Der Verteidiger von Krekar hatte in den vergangenen Monaten angekündigt, eine Auslieferung mit allen Mitteln anfechten zu wollen.Der 63 Jahre alte irakische Kurde Mulla Krekar lebt seit 1991 in Norwegen. Er war im Juli von einem italienischen Gericht in Abwesenheit zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, weil er ein Terrornetzwerk mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geleitet haben soll. In Norwegen war er damals zeitgleich verhaftet worden. Das italienische Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

apa/dpa