Notarzthubschrauber-Landeplatz auf A22 in Brixen

„Großer Mehrwert“

Bezirksdirektorin Christine Zelger und weitere Vertreter des Sanitätsbetriebes, des Landes Südtirol, des Weißen Kreuzes und der A22 freuen sich über die neue Plattform

Da durch Sanierungsarbeiten die Hubschrauberbasis am Krankenhaus Brixen vorübergehend unbrauchbar war, wurde der bis dato dort stationierte Pelikan 2 übergangsweise nach Toblach verlegt.Um jedoch trotzdem zu ermöglichen, dass das Krankenhaus Brixen rasch angeflogen werden kann, aber auch um bei Autobahn-Einsätzen im Eisacktal eine Landemöglichkeit zu bieten, hat die Brennerautobahn AG auf eigene Kosten einen nachtflugtauglichen und von der italienischen Luftfahrtsbehörde ENAC zertifizierten Hubschrauberlandeplatz errichtet.Der neue Heli-Landeplatz befindet sich östlich vom Krankenhaus Brixen und grenzt an das Zivilschutzzentrum. Ivo Bonamico, Direktor der Heli-Flugrettung Südtirol, ist überzeugt, dass dieser neue Platz einen großen Mehrwert bringt: „Abgesehen davon, dass damit das Krankenhaus schneller erreichbar ist, können nun auch zeitgleich zwei Notarzthubschrauber ihre Patientinnen und Patienten nach Brixen bringen, denn es sind nun getrennte Landeflächen sichergestellt. Bisher mussten sich die Piloten absprechen. Wir sind überzeugt, dass diese Verbesserung im Ernstfall wertvolle Patientenleben retten kann.“Auch Generaldirektor Florian Zerzer freut sich, dass diese zusätzliche Landefläche eingerichtet wurde: „Ich danke dem Präsidenten Hartmann Reichhalter und dem technischen Direktor Carlo Costa für diese großzügige Geste. In einem Durchzugsland und gleichzeitig einer touristisch erschlossenen Gegend wie Südtirol ereignen sich tagtäglich viele Notfälle, die eine umgehende Versorgung erfordern. Wir sind sehr gut aufgestellt, was die Kompetenz und die Ausrüstung der Retter anbelangt, doch ein Landeplatz vor Ort erleichtert die Versorgung erheblich.“