Notfallübungen in den Einrichtungen des Gesundheitsbezirkes Meran

Gleich an 3 Abenden wurde vergangene Woche den Verantwortlichen des Bezirkes und den Einsatzkräften einiges abverlangt: Begonnen wurde am 5. Oktober mit einer Notfallübung in der Ex-Krankenpflegeschule, am Tag darauf folgte eine Übung im psychiatrischen Wohnheim, am 7. Oktober dann im Labor – 3 Abende, die von der Dienststelle für Arbeitsschutz des Gesundheitsbezirkes sowie den Feuerwehren Meran und Gratsch veranstaltet wurden.