Notlandung am Bozner Flughafen: Alarm im Cockpit

„Mayday“: Der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs alarmierte am Sonntagvormittag den Flugverkehrskontrollturm am Bozner Flughafen. Wegen eines technischen Problems seiner Maschine entschied sich der Pilot für eine Notlandung in Bozen.