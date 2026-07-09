Ankommende Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet, wie ERTnews weiter berichtete. Etliche Passagiere und Touristen filmten den brennenden Kampfjet und posteten den spektakulären Vorfall in sozialen Medien.<BR \/><BR \/>Auslöser für die Notlandung war laut griechischen Medien eine technische Störung an der F-16. Die Ursache werde untersucht, hieß es. Nach ersten Einschätzungen könnte ein Ausfall des Hydrauliksystems dazu geführt haben, dass sich das Fahrwerk nicht ordnungsgemäß ausfahren ließ.