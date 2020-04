Notstand bei den chronisch Kranken befürchtet

Die einen essen in der Krise zu viel, die anderen zu wenig. „Ein Viertel weniger auf den Teller“, rät Dr. Lucio Lucchin, Primar der Abteilung Diätetik am Bozner Krankenhaus den Ersteren. „Nicht warten, bis der Hunger kommt“, sagt er zu den Zweiteren.Vor allem aber sorgt er sich um Tausende chronisch Kranke, die derzeit nicht regulär betreut werden: „Auf den Corona-Notstand wird jener der chronisch Kranken folgen“, so Dr. Lucchin.

d/bv